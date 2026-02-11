Orbán Viktor emlékeztetett: 2022-ben a teljes baloldal és a nyugati elit összefogott ellenünk, mégis vesztettek. A miniszterelnök szerint a történelem ismétli önmagát: a háborúpárti erők és a brüsszeli ellenszél dacára 2026-ban is a Fidesz lesz a befutó. A recept egyszerű: a nemzeti egység erősebb a külföldi eurónál és a nyomásgyakorlásnál.
A miniszterelnök tiszta vizet öntött a pohárba: emlékezzünk rá, hogy 2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, és bár aki mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés, a magyarok akarata erősebbnek bizonyult, így legyőztük őket. Orbán Viktor kristálytiszta jövőképet vázolt fel a közösségi oldalán, kijelentve: Pontosan ugyanez fog történni most is, a forgatókönyv nem változik.
A kormányfő harcias ígérete szerint le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat, hiszen a béke és a stabilitás garanciája egyértelmű: 2026-ban is a Fidesz a biztos választás.