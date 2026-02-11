A miniszterelnök tiszta vizet öntött a pohárba: emlékezzünk rá, hogy 2022-ben a baloldal összefogott ellenünk, és bár aki mögött ott állt a brüsszeli és a akkori amerikai vezetés, a magyarok akarata erősebbnek bizonyult, így legyőztük őket. Orbán Viktor kristálytiszta jövőképet vázolt fel a közösségi oldalán, kijelentve: Pontosan ugyanez fog történni most is, a forgatókönyv nem változik.

A kormányfő harcias ígérete szerint le fogjuk győzni a baloldalt és az őket támogató háborúpártiakat, hiszen a béke és a stabilitás garanciája egyértelmű: 2026-ban is a Fidesz a biztos választás.