Bujdosó Andrea elárulta, hogy rendelkezik Shell-részvényekkel

Az olajipari vállalatnál betöltött szerepével büszkélkedett Bujdosó Andrea még 2021-ben. Az azóta politikussá avanzsált képviselő friss vagyonnyilatkozatából pedig kiderült: nem járt rosszul a cégnél betöltött pozícióval, ugyanis 12 322 Shell-részvénnyel rendelkezik a mai napig.

Híradónk riportere is kérdezte Bujdosó Andreát a részvényeiről. A Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje először hárítani próbálta riporterünk kérdéseit, majd elárulta: valóban rendelkezik Shell-részvényekkel. Ezt követően pedig már nem meglepő módon az orosz gázról való leválás előnyéről kezdett beszélni Bujdosó Andrea. De Kapitány István is lelkes képviselője a pártban az orosz gázról való leválásnak. A Tisza Párt gazdasági és energetikai szakembere elárulta, hogy amennyiben kormányváltás történik, azon fognak dolgozni, hogy Magyarország leváljon az orosz gázról.

A miniszterelnök országjárásának szentendrei állomásán beszélt arról, hogy ha Brüsszelben nem sikerül a magyarok érdekeit érvényesíteni, akkor a rezsiköltségek évi 250 ezer forint helyett 800 ezer és 1 millió forint közé esnek majd. Orbán Viktor hozzátette: ezt bizonyítja a Tisza Pártba érkező londoni lobbista, a multi világából érkező energetikai szakember és bankár is.

