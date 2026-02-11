Itt a vádirat a háborús őrület ellen: Zelenszkij terve a magyarokat küldené a vágóhídra, de Orbán Viktor behúzta a kéziféket

A miniszterelnök Facebook-bejegyzése felért egy politikai atombombával: "Kiderültek a Zelenszkij-terv részletei. Hátborzongató, és nem fogjuk hagyni." Ez a mondat nem pusztán tájékoztatás, hanem egy vádirat a háborús pszichózis ellen. A Zelenszkij-terv ugyanis nem békét, hanem a konfliktus kiterjesztését, Európa és benne Magyarország belerángatását jelentené a vérontásba. A "részletek", amelyekről a kormányfő beszél, minden józan emberben megfagyasztják a vért: gazdasági összeomlás, fegyverszállítás és ki tudja, talán magyar katonák a fronton.