Euróbevezetés: Hecker Flórián szerint indokolt az óvatosság a forint lecserélése előtt

Az euróbevezetés 2030-as ígérete a magyar gazdaság számára kényszerpályán való vágtatást jelent, ahol a Maastrichti kritériumok betartása nélkülözhetetlen. Az önálló monetáris politika feladása a gazdasági egyensúlytalanság melegágya, ha a forint fixálása előtt nem tömik be a költségvetésen tátongó lyukakat.

A közös valuta előszobája, az ERM-II rendszer kíméletlen tükröt tart a Tisza Párt optimista forgatókönyvének. A pénzügyi fegyelem hiánya könnyen üres éléskamrához vezet.