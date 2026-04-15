Euróbevezetés: Hecker Flórián szerint indokolt az óvatosság a forint lecserélése előtt

Az euróbevezetés feltételei szigorúak: Hecker Flórián szerint az önálló monetáris politika feladása magas inflációt és pénzügyi kockázatokat hordozhat 2030-ig.

  • 2026. április 15., szerda 20:45
Az euróbevezetés 2030-as ígérete a magyar gazdaság számára kényszerpályán való vágtatást jelent, ahol a Maastrichti kritériumok betartása nélkülözhetetlen. Az önálló monetáris politika feladása a gazdasági egyensúlytalanság melegágya, ha a forint fixálása előtt nem tömik be a költségvetésen tátongó lyukakat.

 A közös valuta előszobája, az ERM-II rendszer kíméletlen tükröt tart a Tisza Párt optimista forgatókönyvének. A pénzügyi fegyelem hiánya könnyen üres éléskamrához vezet.

