Magyar Péter a Karmelitában egyeztetett a kormányalapításról

A kormányalapítás rögös útján Magyar Péter már a küszöbön állva követeli a házigazda távozását, miközben az európai olajválság sötét árnyéka vetül a magyar benzinkutakra. A politikai ambíció fűtötte követelések között a józan ész és a benzinellátás biztonsága másodlagos statisztává törpül a Karmelita falai között.

Kiürülő üzemanyagtankokkal nehéz lesz a demokrácia új autóját tolni, ha a sofőr már az indulás előtt kiszúrja a kerekeket. A brüsszeli energiaügyi káosz pedig csak fokozódik.