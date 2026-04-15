Meghívókkal a zsebben ordibálni? Magyar Péter és a „nem hívtak” mese bukása

Magyar Péter a közmédia stúdiójában válogatott sértésekkel és a hírszolgáltatás felfüggesztésének ígéretével „nyitott”, miközben a tények cáfolták állításait.

  2026. április 15., szerda 17:16
  Frissítve: 2026. április 15., szerda 17:18
A Tisza Párt elnöke úgy viselkedett a stúdióban, mint a gyerek, aki teli torokból ordítja, hogy nem kapott sütit, miközben a zsebéből tucatnyi meghívó lóg ki. Magyar Péter a közmédia mikrofonjai előtt nem érvelni akart, hanem a hírszolgáltatás beszántásával fenyegetőzött, mintha a lázmérő összetörése gyógyítaná meg a lázat. 

Az ellenséges hangnem és a személyeskedő vita mögött felsejlik az érvhiány: aki a kérdéstől is fél, az inkább a kérdezőt támadja. Ez a politikai hisztéria a propaganda-mantra csúcsa.

 

