Muszlim ország lesz Franciaországból? Maréchal könyve felrobbantotta a közvéleményt

Míg a párizsi elit a laikus állam nevében még a számokat is betiltja, Marion Maréchal szerint a bevándorlás tempója mellett a muszlim többség elkerülhetetlen realitássá válik. A Franciaország jövőjét fenyegető társadalmi feszültség már nem statisztikai kérdés, hanem a hétköznapok véres valósága.

Az elmaradt kulturális identitás védelme és az adatok hiánya csak a struccpolitika része. Ha nincs erkölcsi újrafelfegyverzés, a francia kultúra hamarosan csak emlék marad.