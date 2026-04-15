Muszlim ország lesz Franciaországból? Maréchal könyve felrobbantotta a közvéleményt

  • 2026. április 15., szerda 17:59
Míg a párizsi elit a laikus állam nevében még a számokat is betiltja, Marion Maréchal szerint a bevándorlás tempója mellett a muszlim többség elkerülhetetlen realitássá válik. A Franciaország jövőjét fenyegető társadalmi feszültség már nem statisztikai kérdés, hanem a hétköznapok véres valósága. 

Az elmaradt kulturális identitás védelme és az adatok hiánya csak a struccpolitika része. Ha nincs erkölcsi újrafelfegyverzés, a francia kultúra hamarosan csak emlék marad.

 

