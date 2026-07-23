Elfelejthetjük a szottyos, száraz mirelit pizzákat: Egy magyar „időgép”, ami mínusz 110 fokon zárja időkapszulába az olasz nyarat

Bárkinek ismerős lehet a kognitív disszonancia: vágyunk egy prémium, éttermi élményre a saját nappalinkban, de amikor a hagyományos mirelit pizza kikerül a sütőből, a valóság kiábrándító. A közepe vizes és ragadós, a széle porlik, az íze pedig meg sem közelíti az eredetit. Elsőre úgy tűnhet, egyszerűen ennyit tud ez a kategória. A gyenge állagért azonban nem maga a hideg felelős, hanem a fizika, pontosabban a lehűtés sebessége.



Itt jön a képbe a The DoughLAB innovációja, a Madre pizza, amely szakít az ipari tömeggyártással, és egy olyan csúcstechnológiát hozott el a hazai piacra, amely újraírja a fizika szabályait a konyhában.



A Michelin-csillagos séfek titkos fegyvere és az üvegesedés csodája



A folyékony nitrogén és a kriogén sokkolás nem új keletű varázslat; a világ leginnovatívabb, Michelin-csillagos éttermeiben évek óta a gasztronómiai elit titkos fegyvere. Amikor az olyan zseniális séfek, mint Heston Blumenthal, a másodperc töredéke alatt készítenek olyan selymes fagylaltot, amiben egyetlen jégkristály sem ropog a fogak alatt, vagy amikor a nyár legédesebb erdei gyümölcseit akarják sejt-szinten megmenteni a téli menühöz, a kriogén technológiához nyúlnak.



Tőrök a tésztában vs. az üvegesedés csodája



A pizzatésztában jelentős mennyiségű víz található. A hagyományos fagyasztás viszonylag lassan vonja el a hőt az ételből. Ezalatt a tésztában lévő vízből egyre nagyobb, éles jégkristályok képződnek, amelyek úgy viselkednek, mint a parányi tőrök: növekedés közben kíméletlenül átszúrják és felsértik a tészta érzékeny sejtfalait.



A roncsolás igazi hatása a kiolvasztás során mutatkozik meg. Amikor a hagyományos mirelit termék felenged, az olvadó víz egyszerűen kifolyik a tőrök által szétroncsolt sejtekből. Ettől ázik el a pizza közepe, miközben a vízveszteség miatt a széle kiszárad. Így fordulhat elő, hogy ugyanaz a tészta egyszerre lesz ehetetlenül nedves és fojtogatóan száraz.



A Madre esetében azonban szó sincs hagyományos fagyasztásról. A cég egy extrém, mínusz 95 és 110°C közötti kriogén sokkolási eljárást alkalmaz, folyékony nitrogén segítségével. Ezen az elképesztő hőmérsékleten egy egészen más fizikai folyamat, a vitrifikáció, azaz az üvegesedés megy végbe. A víznek egyszerűen nincs ideje kristályokká rendeződni; a másodperc töredéke alatt egy amorf, üvegszerű, szilárd állapottá dermed. Nem jönnek létre mikroszkopikus tőrök, nincsenek roncsolt sejtfalak. Amikor a pizza otthon kiolvad és hőt kap, a vízmolekulák pontosan ott maradnak, ahol a sütés utáni pillanatában voltak.



„Nem a pizzát fagyasztottuk le, hanem az időt állítottuk meg” – fogalmazza meg a márka filozófiáját Josep Zara, a The DoughLAB alapítója és igazgatósági tagja. „A technológiánk tulajdonképpen egy időgép. Amikor az otthoni sütődben újraéleszted a Madre pizzát, a tészta sejtfelépítése milliméterre pontosan olyan lesz, mint abban a másodpercben, amikor a nápolyi mesterünk kivette a kemencéből.”



48 órás törődés, ami egészségesebbé is tesz



Ahhoz, hogy az időgép működjön, elengedhetetlen, hogy legyen mit megőrizni. A gyors hűtés önmagában nem varázsolna prémium minőséget egy rossz alapanyagból.



- Tisztított víz és élő kovász: A tészta a legtisztább vízzel és kovásszal készül, majd 48 órán át pihen és érik.



- Könnyű emészthetőség: Ez a hosszú kelesztés, párosulva a kriogén vitrifikációval, nemcsak az ízeket mélyíti el, de a gluténhálózatot is úgy bontja le, hogy a tészta sokkal könnyebben emészthetővé, egészségesebbé válik. Nincs puffadás, nincs „food kóma”, csak a tiszta, minőségi szénhidrát adta energia.



- Kézi nyújtás és vulkáni kő: A tésztát kizárólag kézzel nyújtják – a gépi préselés ugyanis kinyomná belőle a levegőt –, majd egy 450°C-os vulkáni kövön sütik elő, mielőtt a folyékony nitrogénes alagútba kerülne.



Az ASMR-élmény, ami azonnal visszarepít a nyárba



Egy Madre pizza elkészítése otthon is egy olyan rituálé, amely beindítja az érzékszerveket és a nosztalgiát. Az időkapszulából kivett tésztát körülbelül 15 percig érdemes szobahőmérsékleten pihentetni, amíg teljesen ki nem olvad, miközben a sütőt a lehető legmagasabb fokozatra (ideálisan 250-350°C-ra) izzítjuk. Mivel a tészta a 450°C-os kövön már életre kelt, otthon mindössze 2-3 perces, intenzív hőre van szüksége.



A csoda pedig a tányéron, és ami még fontosabb, a fülünkben történik. A hagyományos, mikrózott vagy lassan fagyott mirelit tészták hangtalanul, gumiszerűen nyúlnak és szakadnak.



Amikor azonban a Madre pizza szélét megfogod és megtöröd, egy brutálisan hangos, levegős, roppanó hang tölti be a konyhát, miközben finom morzsák hullnak a deszkára, és megcsap a forró, olasz San Marzano paradicsom és a friss kovászos tészta illata. Ez az „ASMR-ropogás” nemcsak a tökéletes, roncsolódásmentes sejtszerkezet fizikai bizonyítéka, hanem egy kapcsoló is az agyban: azonnal visszarepít abba az érzelmi állapotba, abba az olaszországi nyárba, amit sosem akartál elfelejteni.



A The DoughLAB és a Madre ezzel nem csupán egy terméket, hanem egy új kategóriát teremtett a gasztronómiában. Bebizonyították, hogy a legmélyebb emberi vágyaink – a minőség, a kapcsolódás és a gondtalan pillanatok újraélése – egy kis csúcstechnológiával a saját otthonunkban is bármikor elérhetők.