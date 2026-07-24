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Ez az új tilalom borzolja a kedélyeket az Országházban

Megtiltotta a videófelvételek készítését az Országház üléstermében Magyar Péter – közölte legfrissebb videójában Németh Balázs. A politikus szerint a döntés hátterében az áll, hogy a Tisza Párt vezetője el akarja rejteni a nyilvánosság és a magyar emberek elől a „valódi arcát”, amelyet a közvetlen közelről készült, kendőzetlen felvételek eddig megmutattak.

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  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Németh Balázs úgy véli, ezzel a lépéssel az önkényes fellépés újabb szintjére léptek a parlamentben.

 

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