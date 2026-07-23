Rossz hír az autósoknak: ismét emelkedtek az üzemanyagárak

Már kedden átlépte a korábbi védett árszintet az üzemanyagok ára. Nagyjából három hét leforgása alatt a dízel 41, a benzin 39 forinttal kerül többe. A Fidesz korábban azt javasolta, hogy kivezetés helyett a védett ár maradjon meg egyfajta árplafonként, vagyis jogszabály garantálja, hogy a benzin 595, a dízel pedig 615 forint fölé ne drágulhasson. Ezt azonban Magyar Péterék lesöpörték az asztalról.

Csütörtöktől ismét emelkedtek az üzemanyagárak a magyar benzinkutakon. A 95-ös benzin literenként bruttó 7, míg a gázolaj 9 forinttal kerül többe a kutakon. A témában kapcsoltuk Hecker Flóriánt, a Világgazdaság újságíróját.