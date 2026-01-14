A brutális ukrán valóság a megrendítő Klicsko-nyilatkozat fényében

A teljes energetikai és politikai összeomlás szélén álló országban már az ivóvíz és a kenyér is hiánycikké vált, miközben a legmagasabb szinteken korrupciós botrányok és miniszteri székek körüli csatározások tépázzák a stabilitást.

Dunda György tudósítása szerint a folyamatos orosz támadások miatt az energetikai infrastruktúra romokban hever, a javításhoz pedig nincs alkatrész. A lakosok kétségbeesett trükkökkel, forró téglákkal és vizes tömlőkkel próbálnak melegedni a sötét szobákban.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko már a főváros elhagyására szólította fel az embereket.

A humanitárius katasztrófát tovább súlyosbítja a politikai válság: Ukrajna a legkritikusabb pillanatban maradt védelmi és energetikai miniszter nélkül a parlamenti szétesés miatt.