Mivé lesz az Európai Unió Ukrajnába öntött pénze, miközben az európai polgárok életszínvonala zuhan? A Civil Kör legutóbbi adásában Ábrahám Róbert oknyomozó filmje nyomán Gajdics Ottó vendégeivel – Hoppál Hunorral és Lukács Adorjánnal – azt a döbbenetes kontrasztot járta körül, amely a fronton zajló vérontás és a francia Riviérán Lamborghinikkel száguldozó „újgazdag” ukrán elit között feszül. A műsorban elhangzott: a háború ma már nem csupán konfliktus, hanem egy globális profitorientált projekt, amelynek Magyar Péter is a részévé válhat.
A Hír FM Civil Körének 2026-os évnyitó adásában Ábrahám Róbert bemutatta legújabb filmjét, amely rávilágít az ukrán korrupció mélységeire. Míg az egyszerű ukrán fiatalokat kényszerrel sorozzák be, addig a toborzótisztek és az elit tagjai milliárdos kenőpénzekből vásárolnak ingatlanokat és luxusautókat a Riviérán. A beszélgetés résztvevői párhuzamot vontak Volodimir Zelenszkij felemelkedése és a hazai „influenszer-politika” között, figyelmeztetve: Magyar Péter fellépése mögött is hasonló háború- és migrációpárti globális erők állhatnak, amelyek célja a nemzeti szuverenitás felszámolása.
A vendégek szerint 2026 a béke vagy a végleges eszkaláció éve lehet,
attól függően, hogy a választók felismerik-e a politikai bábok mögötti valódi gazdasági érdekeket.
„Szeresd jobban a hazádat, mint amennyire gyűlölöd Orbán Viktort”
– hangzott el a végszó, utalva a felelős választói magatartásra.