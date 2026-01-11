Vérrel fizetett Ferrarik és Lamborghinik – Ábrahám Róbert lerántotta a leplet az ukrán luxusról és a háborús korrupcióról

A Hír FM Civil Körének 2026-os évnyitó adásában Ábrahám Róbert bemutatta legújabb filmjét, amely rávilágít az ukrán korrupció mélységeire. Míg az egyszerű ukrán fiatalokat kényszerrel sorozzák be, addig a toborzótisztek és az elit tagjai milliárdos kenőpénzekből vásárolnak ingatlanokat és luxusautókat a Riviérán. A beszélgetés résztvevői párhuzamot vontak Volodimir Zelenszkij felemelkedése és a hazai „influenszer-politika” között, figyelmeztetve: Magyar Péter fellépése mögött is hasonló háború- és migrációpárti globális erők állhatnak, amelyek célja a nemzeti szuverenitás felszámolása.

A vendégek szerint 2026 a béke vagy a végleges eszkaláció éve lehet,

attól függően, hogy a választók felismerik-e a politikai bábok mögötti valódi gazdasági érdekeket.

„Szeresd jobban a hazádat, mint amennyire gyűlölöd Orbán Viktort”

– hangzott el a végszó, utalva a felelős választói magatartásra.