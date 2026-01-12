Donald Trump üzent: Kolumbia elnöke vigyázzon a lépéseire

Az amerikai elnök kijelentette, hogy Kuba egy csepp venezuelai kőolajat sem kaphat Maduro bukásával. Donald Trump arra figyelmeztette a havannai kommunista kormányt, hogy addig állapodjon meg Washingtonnal, amíg nem késő. Az amerikai elnök Kolumbiát is megfenyegette Maduro elnök elfogása után, Mexikónak pedig azt ajánlotta, hogy az Egyesült Államok segítségével harcoljon a saját drogkartelljei ellen.

Ki hinné az ilyen képek alapján, hogy alig egy hete külföldi katonák elfogták ennek az országnak az elnökét és a feleségét? Az, hogy a venezuelaiak a tengerparton élvezték az iskolaszünet utolsó napjait, azt is jelzi, hogy az emberek változást akartak. Az amerikai elnök közben arról beszélt, hogy jó az együttműködés az amerikai kormány és Delcy Rodriguez ügyvezető elnök caracasi kormánya között.

A karibi térség országait ugyanakkor aggodalommal tölti el, hogy közeli Puerto Ricóban folytatódott az amerikai erők összevonása, és újabb hadihajók érkeztek helikopterekkel. Ráadásul folyamatosan gyakorlatoznak az itt állomásozó amerikai katonák. Ezért is tüntetnek több latin-amerikai országban. A demonstrálók attól tartanak, hogy az Egyesült Államok beavatkozik más államok életébe is, például Mexikóéba és Kubáéba.

A kubai kommunista párt első titkára, az ország elnöke a közösségi médiában azt írta: Kuba szabad és szuverén állam, és az utolsó csepp véréig harcolni fog a szabadságáért, ha megtámadják.