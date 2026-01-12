Nem hátrálnak meg az európai gazdák

Folytatódtak a gazda-tüntetések az Európai Unió és a dél-amerikai Mercozur-országok közötti, szabad-kereskedelmi megállapodás ellen. A hétvégén ismét több ezren vonultak az utcákra Európa-szerte, mert attól tartanak, hogy el-árasztják majd Európát, az olcsó dél-amerikai áruk. A fejleményekről Németh Andrea számolt be, Brüsszelből.