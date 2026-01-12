NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Nem hátrálnak meg az európai gazdák

Folytatódtak a gazda-tüntetések az Európai Unió és a dél-amerikai Mercozur-országok közötti, szabad-kereskedelmi megállapodás ellen. A hétvégén ismét több ezren vonultak az utcákra Európa-szerte, mert attól tartanak, hogy el-árasztják majd Európát, az olcsó dél-amerikai áruk. A fejleményekről Németh Andrea számolt be, Brüsszelből.

A hétvégén több ezer ír gazda tüntetett a 25 éve készülő, és valaha volt legnagyobb szabadkereskedelmi övezet létrejöttét. Hasonló tüntetéseket szerveztek Lengyelországban, Franciaországban és Belgiumban is. 

 

