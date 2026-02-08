Európai hadsereg? Manfred Weber szerint nincs más választás

Az az álma, hogy európai katonák harcoljanak Ukrajnában - erről Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke beszélt.

A politikus azt hangoztatta, hogy itt az ideje megszervezni egy közös európai hadsereget, amely békefenntartóként szolgálna Ukrajnában. Az Európai Néppárt az Európai Parlament legnagyobb tömörülése, amelynek a Tisza Párt is tagja.

Orbán Viktor a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésén leszögezte: Magyarország nem akar uniós egyenruhában látni katonákat Ukrajna területén, különösen nem magyar katonákat. A miniszterelnök rámutatott: minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz.

Orbán Viktor a beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a háborús készülődésben a történeti tapasztalatot látja megismétlődni.

Azt mondta: úgy szoktatják hozzá az embereket a háború gondolatához, úgy készítik fel az országokat, mint korábban, amikor már eldöntötték, hogy háború lesz. Először a diplomáciai kapcsolatokat szakítják, majd bevezetik a sorkatonaságot, később a fegyvergyártást a hadigazdaságra való átállás követi, a folyamat vége pedig a nyílt konfliktus.