A tartalomból:

Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij egyik katonai vezetője.

Zelenszkij kiterjeszti az ukrajnai fegyvergyártást egész Európára.

Ukrajna és Franciaország közös fegyvergyártásba kezd, az erről szóló szándéknyilatkozatot a két ország védelmi miniszterei írták alá hétfőn Kijevben.

Az uniónak fel kell készülnie, hogy lecserélje az Egyesült Államok védelmi képességeit az európai kontinensen, jelentette ki az uniós védelmi biztos.

“Oroszország valószínűleg új katonai konfliktusokra készül Európában, különösen a balti államok vagy valamelyik szomszédja ellen – áll a müncheni Biztonsági Konferencia új jelentésében, amely arra figyelmeztet, hogy az amerikai „biztonsági ernyő” korszaka Európa számára a végéhez közeledik.

A Fehér Házban találkozik ma Donald Trumppal az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahu, akinek Trump hivatalba lépése óta ez lesz a hatodik találkozója az amerikai elnökkel, várhatóan az Egyesült Államok és Irán közötti nukleáris leszerelésről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban, illetve a Gázai tűzszünet második szakaszáról egyeztet majd.