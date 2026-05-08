Átrendeződik a brit politikai térkép: Nigel Farage pártja tarolt az angliai tanácsi választásokon

A kormányzó Munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények "fájdalmasak", de nem gyengítik elkötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására.
Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartottak csütörtökön.
Ez volt a legnagyobb politikai erőpróba Nagy-Britanniában a 2024-es országos parlamenti választás óta, amelyen a Starmer vezette Munkáspárt fölcsuszamlásszerű győzelmet aratott, 411 mandátumot megszerezve a 650 fős londoni alsóházban.
