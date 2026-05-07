A mélység királynője: Törőcsik Zsófia történelmi világcsúcsa 105 méteren

A merülés során nemcsak a víznyomással és az oxigénhiánnyal, hanem a medúzafelhőkkel és az áramlatokkal is meg kellett küzdenie. Törőcsik Zsófia a a HírTV reggeli műsorában elárulta: a titok a belső fókuszban és az ősi „emlős reflex” tudatos használatában rejlik, amely a víz alá érve azonnal lelassítja a szívverést. A világcsúcstartó nem pihen, hiszen júniusban Budapesten, a hazai rendezésű medencés világbajnokságon bizonyíthat újra.