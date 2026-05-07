A mélység királynője: Törőcsik Zsófia történelmi világcsúcsa 105 méteren

Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvár nevét aranybetűkkel írták be a sportág történelmébe: a magyar sportoló a világon első nőként merült 105 méteres mélységbe egyetlen lélegzettel. A korábban világbajnoki címet és világjátékokat is nyert búvár két hónapos fülöp-szigeteki felkészülés után, emberfeletti mentális kontrollal és fizikai állóképességgel érte el a hihetetlen rekordot.
A merülés során nemcsak a víznyomással és az oxigénhiánnyal, hanem a medúzafelhőkkel és az áramlatokkal is meg kellett küzdenie. Törőcsik Zsófia a a HírTV reggeli műsorában elárulta: a titok a belső fókuszban és az ősi „emlős reflex” tudatos használatában rejlik, amely a víz alá érve azonnal lelassítja a szívverést. A világcsúcstartó nem pihen, hiszen júniusban Budapesten, a hazai rendezésű medencés világbajnokságon bizonyíthat újra.