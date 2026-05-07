Újra fegyverben a németek: Európa csendes óriása felébredt

1953 óta nem látott ütemben nőttek tavaly az európai NATO-tagállamok katonai kiadásai, Németország pedig egyetlen év alatt közel negyedével növelte védelmi büdzséjét.

A „történelem végének” illúziója szertefoszlott: a jóléti állam kényelme helyett ismét a haderőfejlesztés került a politikai prioritások élére. De vajon csak Donald Trump sürgetése vagy az ukrajnai háború kényszerítette térdre a pacifista európai modellt? A szakértővel a német haderőfejlesztés ciklikusságáról, a „fuldai szakadék” örökségéről és az ágyú-vaj dilemma gazdasági hátteréről beszélgettünk.

