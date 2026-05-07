Láncreakció - Egy évvel a megválasztása után Merz 1949 óta a legnépszerűtlenebb német kancellár

A mai tartalomból idézzünk néhány figyelemfelkeltő eseményt:

Alig egy évvel a megválasztása után Friedrich Merz 1949 óta a legnépszerűtlenebb német kancellár.

Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország úgy döntött, hogy elutasítja a Kijev által javasolt tűzszünetet, és végül Oroszország felszólította a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el a május 9-én várható megtorló csapások előtt az ukrán fővárost.

Továbbá Malit legalább 2012 óta egymást követő puccsok, politikai instabilitás és biztonsági válságok sújtják. A legutóbbi, április 25-i zavargások során egy, az AI-Kaidához kapcsolódó fegyveres csoport összefogott a Tuarek szeparatistákkal, hogy egyidejű támadásokat indítsanak az ország különböző pontjain.