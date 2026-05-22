Trump bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát küld Lengyelországba

Donald Trump csütörtökön a Truth Social nevű közösségi oldalán bejelentette, hogy 5 000 amerikai katonát küld Lengyelországba, és ezt a döntést a közel egy éve megválasztott nacionalista elnökkel, Karol Nawrockival való kapcsolatával indokolta. Az amerikai elnök „további” csapatokról beszélt, anélkül, hogy azonnal kiderült volna, valóban új létszámról van-e szó, vagy Donald Trump visszaállítja-e a 4 000 amerikai katona kiküldését, amelyet már korábban is terveztek, de amelyet Washington nemrégiben megkérdőjelezett.