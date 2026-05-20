Deutsch Tamás: Magyar Péter kibújt a büntetőjogi felelősségvállalás alól

Magyar Péter többször is arról beszélt a kampány során, hogy nekik nem lesz szükségük a mentelmi jogra. Szinte az egész magyar sajtót bejárták azok a felvételek, amelyek 2024 nyarán készültek az EP választásokat követően az önfeledten mulató pártelnökről. Egy másik felvételen pedig az látható, hogy biztonsági őröknek kellett kivezetniük a politikust a szórakozóhelyről, majd egy férfi állítása szerint, amikor telefonjával felvételeket készített Magyar Péterről, a politikus elvette a készüléket, és szemtanúk beszámolója szerint később a Dunába dobta azt. De rágalmazás miatt is eljárás indult a Tisza Párt elnökével szemben.

A Tisza Párt elnöke végül megtarthatta a mentelmi jogát, tavaly ősszel az Európai Parlament úgy döntött, nem adja ki azt. Ahhoz, hogy az eljárásokat le lehessen folytatni, Magyar Péter mentelmi jogát ki kellett volna adni - mutatott rá a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás elmondta, hogy a kormányfő a mentelmi joga mögé bújt, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást.

A mentelmi jog intézménye egy régi és alapvetően jól működő rendszer - erről már a Fidesz országgyűlési képviselője beszélt. Szűcs Gábor elmondta, hogy a probléma az, amikor valaki visszaél ezzel a joggal. A képviselő hozzátette, hogy bár Magyar Péter már nem európai parlamenti képviselő, a magyar Országgyűlésben is van lehetőség, hogy felfüggesszék a mentelmi jogát. Ehhez a képviselők kétharmadára van szükség, de erre a 141 tiszás képviselővel gyakorlatilag nulla az esély. Szűcs Gábor felhívta a figyelmet, hogy minden országgyűlési képviselőt véd a mentelmi jog, kivéve, ha bűncselekmény közben tetten érik.