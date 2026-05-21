Ikon - Zöld mamba és jéghasadék: Juhász Árpád hihetetlen megmenekülései

Juhász Árpád geológus, a hazai televíziózás és ismeretterjesztés ikonikus alakja 109 országban járt, működő vulkánok kráterét és pusztuló esőerdőket fotózott, miközben végigélte a XX. század legbizarrabb korszakait. Most őszintén mesél arról, hogyan vált belőle gyerekként – a cserkészet betiltása után – illegális „indián”, miként sodorta társát börtönbe a paranoiás diktatúra, és hogyan fér meg egymás mellett egy életen át a folyamatos képernyős jelenlét, valamint a természet csendje utáni olthatatlan vágy.