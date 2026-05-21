Óriási felhajtás övezi a BL- döntőt

Ahogy közeledik a Bajnokok Ligája döntője, Budapestet is egyre inkább átjárja a futball hangulata. A szurkolók már most készülnek a szezon legnagyobb mérkőzésére: megtelnek a teraszok, előkerülnek a mezek és sálak, a városban pedig napról napra nő az izgatottság. Az Erzsébet téren például már külön rekordkísérlettel hangolódtak a fináléra: egy 7,2 méteres óriás csocsóasztalon próbálták megdönteni a közös játék rekordját.

A hatalmas csocsóasztal az óriáskerék előtt kapott helyet, és már a kezdőrúgás pillanatától hatalmas érdeklődés övezte. A programot Juhász Roland egykori válogatott labdarúgó nyitotta meg.