Vörös vonal, vagy ürügy?

Donald Trump olyan megállapodást sürget Iránnal, amelynek értelmében Teherán húsz évre befagyasztaná nukleáris programját. Az iráni atomprogram története azonban évtizedekre nyúlik vissza: még az 1970-es években indult el, és azóta is a nemzetközi politika egyik legérzékenyebb kérdésének számít.

A Nyugat szerint a fejlesztések már jó ideje nem csupán az energiatermelésről szólnak. A világ figyelme most arra irányul, hogy Irán valóban az atomfegyver megszerzésére törekszik-e, vagy nukleáris programját inkább geopolitikai nyomásgyakorlásra használja.

 

