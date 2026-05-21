Zöld lámpa az ukrán gabona útjának

Az ukrán gabonaimport körüli vita újra feszültséget okoz a magyar mezőgazdaságban, hiszen a korábbi szigorú korlátozások feloldódtak a rendeleti kormányzás megszüntetésével. A termelők attól tartanak, hogy az olcsóbb ukrán áru lenyomja az árakat és veszélybe sodorhatja a a hazai piacot. A Tisza-kormány máris visszakozik. De lássuk mit is tettek kockára.
Az orosz–ukrán háború és a fekete-tengeri szállítási korlátozások miatt az ukrán termények jelentős része Európában torlódott fel, ami már 2022–2023-ban komoly piaci feszültséget okozott. Emiatt több kelet-európai ország, köztük Magyarország is korlátozta az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát, miközben a tranzitszállításokat továbbra is engedélyezték. Most azonban a régi keretek eltűnnek.