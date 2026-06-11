Miközben Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Oroszország folyamatosan halad előre a fronton, Ukrajna pedig súlyos veszteségeket szenved, az ukrán drónok a várostól alig néhány kilométerre csaptak le orosz célpontokra. A háború ötödik évében a putyini narratíva és a harctéri valóság még sosem állt ennyire távol egymástól. A kontraszt jól mutatja a háború egyik legfontosabb kérdését: valóban Moszkva áll nyerésre, vagy éppen most kezd kirajzolódni egy olyan fordulat, amely alapjaiban írhatja át az elmúlt évek attríciós logikáját?