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London a hétvége legfontosabb diplomáciai központja

Vasárnap a brit fővárosban ül tárgyalóasztalhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia államfő, Friedrich Merz német kancellár és a vendéglátó, Keir Starmer brit miniszterelnök. A rendkívüli csúcstalálkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin határozottan elutasította Zelenszkij közvetlen békejavaslatát és a teljes tűzszünetre vonatkozó indítványát. A HírTV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.

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  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Rendkívüli egyeztetésre készülnek Európa vezetői Londonban.

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