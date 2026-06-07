London a hétvége legfontosabb diplomáciai központja

Vasárnap a brit fővárosban ül tárgyalóasztalhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia államfő, Friedrich Merz német kancellár és a vendéglátó, Keir Starmer brit miniszterelnök. A rendkívüli csúcstalálkozóra azután kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin határozottan elutasította Zelenszkij közvetlen békejavaslatát és a teljes tűzszünetre vonatkozó indítványát. A HírTV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.