Elszabadult a pokol Londonban, miután kiderült, hogy egy leszúrt áldozatot hagytak elvérezni

Nem kapok levegőt - több száz tüntető kántálta London utcáin egy brit egyetemista utolsó szavait, miután nyilvánosságra került egy rendőri testkamerás felvétel a haldokló fiatal letartóztatásáról. Henry Nowak 18 éves brit egyetemistára még decemberben támadt rá egy bevándorló hátterű férfi, aki egy 21 centis tőrrel ötször lecsapott a fiatalra, az egyik szúrás pedig a szívet érte. Később a 23 éves szikh támadó a kiérkező rendőröknek azt hazudta, hogy a fehér férfi rasszista sértéseket kiabált felé, ezért a súlyosan sérült fiatal fiút vették őrizetbe, aki nem sokkal később meghalt.

"Nem kapok levegőt!" - hangoztatta még decemberben a leszúrt fiatal, miután az egyenruhás a földre teperte. A rendőrök testkamera felvételeit most hozták nyilvánosságra és elszabadultak az indulatok. Southampton utcáin többezres, „Igazságot Henrynek” elnevezésű demonstrációk kezdődtek.

Keir Starmer brit miniszterelnök is jelezte, hogy valós probléma, ha egy leszúrt áldozatot azért hagynak elvérezni, mert az elkövető rasszistának nevezte. Az ügyben vizsgálatot indítottak, és a következő 3 hónapban várható jelentés a rendőrségi intézkedések jogszerűségéről és arányosságáról.