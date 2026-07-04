Kiemelt videók

A Kijev elleni egyik legkiterjedtebb támadásban legkevesebb 30 ember meghalt

Az év eddigi legnagyobb támadássorozatát hajtotta végre Moszkva az ukrán főváros ellen. Oroszország több száz drónt és több tucat rakétát lőtt ki Kijevre.

  • Híradó
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: paparazzza
Vágólapra másolva!

Félárbócon áll az ukrán zászló a kijevi Haza Anyácska szobor előtt. Az ország vezetése péntekre gyásznapot rendelt el, miután előző nap legkevesebb harmincan meghaltak, csaknem százan pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban. Ez volt a háború egyik legvéresebb orosz támadása az ukrán főváros ellen.

Mintegy 130 lakóépület sérült vagy semmisült meg a támadások során Kijevben, némelyik a csapások miatt teljesen lakhatatlanná vált. A lakosoknak szinte semmijük sem maradt, a hatóságok pedig folyamatosan dolgoznak a romok eltakarításán. A pusztítás léptéke akkora, hogy a mentőcsapatok még mindig túlélők után kutatnak.

Az ukrán elnök videóüzenetben szólította fel a szövetségeseket, hogy nyújtsanak támogatást Ukrajna részére, részben a szövetségesek által ígért légvédelmi eszközök elmaradását okolta a pusztításért. Volodimir Zelenszkij megköszönte a mentésben részt vevők munkáját, amiért fáradhatatlanul dolgoznak a rakéta- és dróntámadások helyszínein.

 

Továbbiak a témában