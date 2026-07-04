A Kijev elleni egyik legkiterjedtebb támadásban legkevesebb 30 ember meghalt

Félárbócon áll az ukrán zászló a kijevi Haza Anyácska szobor előtt. Az ország vezetése péntekre gyásznapot rendelt el, miután előző nap legkevesebb harmincan meghaltak, csaknem százan pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban. Ez volt a háború egyik legvéresebb orosz támadása az ukrán főváros ellen.

Mintegy 130 lakóépület sérült vagy semmisült meg a támadások során Kijevben, némelyik a csapások miatt teljesen lakhatatlanná vált. A lakosoknak szinte semmijük sem maradt, a hatóságok pedig folyamatosan dolgoznak a romok eltakarításán. A pusztítás léptéke akkora, hogy a mentőcsapatok még mindig túlélők után kutatnak.

Az ukrán elnök videóüzenetben szólította fel a szövetségeseket, hogy nyújtsanak támogatást Ukrajna részére, részben a szövetségesek által ígért légvédelmi eszközök elmaradását okolta a pusztításért. Volodimir Zelenszkij megköszönte a mentésben részt vevők munkáját, amiért fáradhatatlanul dolgoznak a rakéta- és dróntámadások helyszínein.