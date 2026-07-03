Magyar Péter megijedt és ismét elárulta a saját emberét

Élő kapcsolásunkban Dornfeld László elemezte a legújabb politikai botrányt. Kiderült, hogy a balliberális média nyomására ismét kihátrált a miniszterelnök. Ezúttal pénzügyminisztere, Tamásné Czinege Csilla kezét engedte el a kormányfő. A helyzet nem egyedülálló, hiszen korábban az első oktatásügyi miniszter-jelöltje mögül is hasonló módon távozott. A szakértő rámutatott, hogy a sorozatos meghátrálás komolyan megingathatja az emberek Magyar Péterbe vetett bizalmát, hiszen Magyar Péter határozatlan vezetőnek tűnik.