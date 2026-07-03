Exkluzív kulisszatitkok a Péntek 18 Extrában - Nagy visszatérésre készül a Fidesz?

Amikor a kérdések valóban a lényegre irányulnak, a válaszok is többet mondanak. A Péntek 18 Extra vendége Panyi Miklós volt, aki a jobboldal megújulásáról és a politikai közösség előtt álló stratégiai feladatokról beszélt.

Déri Stefi és Futó Boglárka következetes kérdései végig a háttérben zajló folyamatokra fókuszáltak, így a beszélgetés nemcsak az aktuális hírekről, hanem a következő időszak irányairól is képet adott. A beszélgetés így nemcsak napi eseményekről, hanem a jobboldal jövőjéről is szólt.