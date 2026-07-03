Kiemelt videók

Exkluzív kulisszatitkok a Péntek 18 Extrában - Nagy visszatérésre készül a Fidesz?

Mi vár a jobboldalra a következő időszakban? Déri Stefi és Futó Boglárka kérdései olyan válaszokat hoztak felszínre, amelyek túlmutatnak a napi politikán.

Vágólapra másolva!

Amikor a kérdések valóban a lényegre irányulnak, a válaszok is többet mondanak. A Péntek 18 Extra vendége Panyi Miklós volt, aki a jobboldal megújulásáról és a politikai közösség előtt álló stratégiai feladatokról beszélt.

 Déri Stefi és Futó Boglárka következetes kérdései végig a háttérben zajló folyamatokra fókuszáltak, így a beszélgetés nemcsak az aktuális hírekről, hanem a következő időszak irányairól is képet adott. A beszélgetés így nemcsak napi eseményekről, hanem a jobboldal jövőjéről is szólt.

 

Továbbiak a témában