A volt legfelsőbb vezetőt egy hétig tartó temetési szertartással búcsúztatják Iránban

Feketébe öltözött asszonyok siratják az elhunyt legfőbb vezetőt: Ali Khamenei temetésére szombaton kerül sor.

Az iráni legfőbb vezetőt az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított légitámadások első napján, február 28-án ölték meg, 86 éves volt. A temetésére Irán minden társadalmi rétegéből érkeznek emberek, vallási vezetők, valamint számos ország képviselői is. Az ellentmondásos vezető temetésén várhatóan orosz és kínai képviselők is részt vesznek majd. Iraki, örmény és pakisztáni politikai vezetők pedig már meg is érkeztek Teheránba.

Ali Khamenei-t az Egyesült Államok és Izrael már a rajtaütés elején azért vette célba, mivel ő állt a legfontosabb iráni döntések, többek között az amerikai és izraeli érdekek elleni regionális fenyegetések és a feltörekvő nukleáris ambíciók mögött is.