Zelenszkij: Trump megadta a gyártási engedélyt a Patriot légvédelmi rakétákra

Volodimir Zelenszkij: „Nagyon hálásak vagyunk ezért a megbeszélésért. Ez az egyeztetés arról szólt, hogyan lehetne segíteni Ukrajnán, és hálásak vagyunk ezért. Az Oroszországra nehezedő szankciós nyomás nagyon fontos. És ez valóban hatást gyakorol: nem csupán arról van szó, hogy hogyan lehet megakadályozni Oroszországot a háború finanszírozásában, hanem egyben egy erős jelzés is Európának, egy erős jelzés Ukrajnának, valamint nagy támogatás a népünk számára. Tehát nagyon hálás vagyok. Isten áldja, hogy pozitív eredményt érjünk el.”