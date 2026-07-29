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Toroczkai László: Irgalmatlanul nagy átverés, amit a Tisza Párt művel

A Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezető, elnöke többek között a közmédia új szerkezete kapcsán bírálta a kormánypártot.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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Toroczkai László: "Amikor arról beszélnek, hogy most végre eljön a demokrácia, most végre lesz tárgyilagos, objektív közmédia, akkor pontosan tudjuk, hogy az RTL volt vezérigazgató-helyettesére bízzák a független-objektív közmédia kialakítását, tehát látjuk ezt az irgalmatlanul nagy átverést, amit a Tisza Párt művel, amikor azt mondja, hogy most végre bevonják az ellenzéki pártokat, demokrácia lesz, közben olyan brutálisan, személyeskedve esett neki a Tisza párt és maga Magyar Péter is Schiffer Andrásnak, miközben ez egy szakmai kérdés lett volna, és szakmai szempontból nem lehetett belekötni Schiffer Andrásba.

 

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