Amerika fokozza a nyomást Iránon: példátlan szankciók jöhetnek

Példátlan gazdasági korlátozásokat készül bevezetni Iránnal szemben az Egyesült Államok. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy jövő héten várhatóak a pontos bejelentések. A Hormuzi-szoroson továbbra is korlátozottan haladnak át a kereskedelmi hajók, csütörtökön mindössze 9 áruszállító jutott át a kulcsfontosságú tengeri átjárón.

Akár korlátlan ideig is fenn tudja tartani az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok - szögezte le az amerikai védelmi miniszter. Pete Hegseth azt mondta: folyamatosan képesek váltani művelethez szükséges hajókat. Az amerikai pénzügyminiszter eközben arról beszélt: hamarosan újabb bejelentések várhatóak, hogyan akarják fokozni a gazdasági nyomást a perzsa államon. J. D. Vance alelnök pedig a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta: biztos abban, hogy az Egyesült Államok képes lesz csökkenteni az olajárakat, miközben azt is megakadályozza, hogy Irán atomfegyverhez jusson.