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Súlyos ellentmondás a Tisza körül: az osztrák minisztérium cáfolta Magyar Pétert

A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az államtitkárnak le kell mondania.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Cáfolta a Tisza-kormány állítását az osztrák szövetségi minisztérium. A szaktárca a HírTV-nek küldött válaszában jelezte, hogy mindössze telefonon tárgyaltak Kelemen Ágnes vízügyért felelős államtitkárral. 

Korábban az élő környezetért felelős minisztériumból szivárgott ki, hogy a legnagyobb aszály alatt szabadságát tölthette a tiszás politikus. Magyar Péter állította, hogy ő maga küldte külföldi útra az államtitkárt, hogy Ausztriában tájékozódjon a vízügyi helyzetről. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az államtitkárnak le kell mondania.

 

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