Súlyos ellentmondás a Tisza körül: az osztrák minisztérium cáfolta Magyar Pétert

Cáfolta a Tisza-kormány állítását az osztrák szövetségi minisztérium. A szaktárca a HírTV-nek küldött válaszában jelezte, hogy mindössze telefonon tárgyaltak Kelemen Ágnes vízügyért felelős államtitkárral.

Korábban az élő környezetért felelős minisztériumból szivárgott ki, hogy a legnagyobb aszály alatt szabadságát tölthette a tiszás politikus. Magyar Péter állította, hogy ő maga küldte külföldi útra az államtitkárt, hogy Ausztriában tájékozódjon a vízügyi helyzetről. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az államtitkárnak le kell mondania.