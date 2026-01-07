Elképesztő, mit műveltek a magyar diákok: a Bosch vezére is csak ámult a 16 évesek találmányain

Itt nem stratégiai dokumentumokról van szó, hanem hús-vér fiatalok álmáról, akiknél a jövő már jelen időben zajlik. A HSUP BASE rendezvényén a Bosch budapesti központjában a csillogó szemek találkoztak a kőkemény üzleti megoldások világával. Dr. Szászi István, a Bosch csoport vezetője szerint az innováció nem kor kérdése: vannak problémák, amiket ma még a legnagyobb fejlesztőközpontok sem tudnak megoldani, de ezek a diákok öt év múlva képesek lesznek rá. A vállalkozói gondolkodás már most a vérükben van, Kutni Mátyás a Nemzeti Innovációs Ügynökségtől egyenesen úgy fogalmazott: felkészültségben ezek a srácok kenterbe verik a jelenlegi vállalkozókat is.