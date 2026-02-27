Sokkoló szám: ennyi ételt dob ki egy magyar évente

Hazánkban is jelentős az élelmiszer-pazarlás, egy magyar ember évente 60-70 kg élelmiszert dob ki. Ennek nagy része megelőzhető lenne, ha tudatosabban vásárolnánk!

Miközben emberek százmillió éheznek, a fejlettebbek régiókban hatalmas mennyiségű élelmiszer kerül a szemétbe. A világon megtermelt élelmiszer 1/3-a vész kárba. Ennek jelentős része megelőzhető lenne.

Vásárláskor a listakészítés is segíthet. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy csak az előre felírt termékeket vásároljuk meg. Németh Csaba élelmiszermérnök javasolta, hogy fotózzuk le a hűtőnket, ugyanis vásárláskor, ha elbizonytalanodnánk, csak rápillantunk a képre és már is tudjuk, hogy szükségünk van-e rá, vagy sem.

Az akciós termékek felvásárlását is minimalizálni érdemes, illetve gondoljuk át vásárlás előtt, hogy mi az, amire valóban szükségünk van és csak annyit vásároljunk, amennyit biztosan felhasználunk.