Tanösvény - A magyar űrkutatás rejtelmei

Mai adásunkban az űrutazás és az űrkutatáshoz kapcsolódó oktatási területek világába kalandozunk – egy olyan szférába, amely egyszerre tudományos, technológiai és egy kicsit még mindig misztikus is.

Ma pedig új fejezet nyílik: a nemzeti űrhajós program célja, hogy ismét magyar kutató jusson el a Nemzetközi Űrállomásra, ahol tudományos kísérleteket végezhet. De mit jelent mindez az oktatás szempontjából? Az űripar rendkívül összetett terület: szükség van gépész-, villamos- és informatikai mérnökökre, fizikusokra, anyagtudósokra, orvosokra, sőt jogászokra és közgazdászokra is.

 

