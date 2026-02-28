Tanösvény - A magyar űrkutatás rejtelmei

Ma pedig új fejezet nyílik: a nemzeti űrhajós program célja, hogy ismét magyar kutató jusson el a Nemzetközi Űrállomásra, ahol tudományos kísérleteket végezhet. De mit jelent mindez az oktatás szempontjából? Az űripar rendkívül összetett terület: szükség van gépész-, villamos- és informatikai mérnökökre, fizikusokra, anyagtudósokra, orvosokra, sőt jogászokra és közgazdászokra is.