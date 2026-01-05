Videón a pokol: Így menekültek az emberek a lángoló bárból szilveszter éjjel

Döbbenetes videók terjednek a neten a svájci diszkótűz borzalmairól, amely szilveszter éjjelén követelt emberéleteket Crans-Montanában. A La Constellation bárban önfeledt ünneplésnek indult az este, de 40 halott és több mint száz súlyos sérült lett a vége, miután a dekoráció lángra kapott. A szilveszteri tragédia sokkoló pillanatait a TikTokon terjedő felvételek örökítették meg: a menekülés a tűzből szinte lehetetlen volt a tömeg számára, miközben a hatóságok gondatlan emberölés gyanújával indítottak nyomozást a felelősök ellen. A lángok olyan sebességgel terjedtek, hogy sok áldozatot még mindig nem tudtak azonosítani, a családok pedig a reményt vesztve várakoznak a kórházak előtt.