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Egy hónapon belül a harmadik medve

Egy hónapon belül a harmadik medve észlelés történt az Aggteleki Nemzeti Park területén. Korábban Égerszög és Pásztó térségében, a jelenlegi pedig Jósvafő határában történt. Egy szolgálatot teljesítő természetvédelmi őr egy anyamedvét és a bocsát figyelte meg a szlovák határ közelében lévő, a látogatóktól elzárt, fokozottan védett területen.

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  • 31 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Erika Czako
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A szakemberek szerint különösen fontos a szabályok betartása, hiszen a medvebocsát védelmező anyamedve komolyabb veszélyt jelenthet a természetben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

 

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