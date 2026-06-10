Egy hónapon belül a harmadik medve

Egy hónapon belül a harmadik medve észlelés történt az Aggteleki Nemzeti Park területén. Korábban Égerszög és Pásztó térségében, a jelenlegi pedig Jósvafő határában történt. Egy szolgálatot teljesítő természetvédelmi őr egy anyamedvét és a bocsát figyelte meg a szlovák határ közelében lévő, a látogatóktól elzárt, fokozottan védett területen.