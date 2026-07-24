Új dallal tér vissza Kollányi Zsuzsi

A zenei világban ritkán láthatunk bele egy dal születésének pillanataiba. Most azonban ott lehettünk, amikor Kollányi Zsuzsi stúdióba vonult, hogy egy korábbi dalt átdolgozzanak a Dirty Slippers frontemberével és Bottlik Mátyás hangmérnökkel.

Kollányi Zsuzsi az elmúlt 15 év egyik legsikeresebb magyar énekesnője. Számtalan fantasztikus közreműködése mellett, mint a Pilvaker, EFOTT fesztiválhimnusz, az olyan slágereit mint a Valahonnan, több, mint 62 millióan látták mar Youtube-on es zajos siker fogadja a Kárpát medence minden fesztiváljának nagyszínpadán.



A három gyermekes édesanya egy időre visszavonult az új dalok alkotásától es családjára fókuszált, most azonban egy ütős nyári poprock slágerrel tér vissza, a Dirty Slippers zenekarral karöltve, akikkel mar a 2015-os Mahasz toplistás Múzsa nagylemezen is együtt dolgozott.