Javában tart a hazai dinnyeszezon

Az ország egyik legjelentősebb dinnyetermő térségében, Vajszló és Sellye környékén több tucat család foglalkozik görögdinnye termesztéssel. A gazdák szerint idén is jó minőségű termés került a földekről, amelyet Pécsett egy kóstolóval is népszerűsítettek.

A termelők szerint a 250 forint alatti fogyasztói ár mellett már egyre nehezebb nyereségesen termelni. Az időjárás sem kedvezett a gazdáknak: tavasszal a fagyok, az elmúlt hetekben pedig az aszály okozott komoly kihívásokat. A gazdák arra számítanak, hogy a későbbi ültetéseknek köszönhetően a magyar görögdinnye még augusztus végéig, sőt akár szeptember elejéig is elérhető lesz a hazai piacokon.