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Javában tart a hazai dinnyeszezon

Bár jó minőségű az idei termés, a gazdák szerint a felvásárlási árak nem követik a megnövekedett termelési költségeket. Az ágazatnak a tavaszi fagyok és a nyári aszály is komoly kihívást jelentett.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: VH-studio
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Az ország egyik legjelentősebb dinnyetermő térségében, Vajszló és Sellye környékén több tucat család foglalkozik görögdinnye termesztéssel. A gazdák szerint idén is jó minőségű termés került a földekről, amelyet Pécsett egy kóstolóval is népszerűsítettek.

A termelők szerint a 250 forint alatti fogyasztói ár mellett már egyre nehezebb nyereségesen termelni. Az időjárás sem kedvezett a gazdáknak: tavasszal a fagyok, az elmúlt hetekben pedig az aszály okozott komoly kihívásokat. A gazdák arra számítanak, hogy a későbbi ültetéseknek köszönhetően a magyar görögdinnye még augusztus végéig, sőt akár szeptember elejéig is elérhető lesz a hazai piacokon.

 

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