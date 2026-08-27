Aszály sújtotta erdők: így ismerhetjük fel a veszélyes fákat túrázás közben

Az aszály az erdőkben nemcsak a növényzet állapotán látszik, hanem közvetlen veszélyt is jelenthet a kirándulókra. A tartós vízhiány miatt a fák gyökérzete legyengülhet, hogy akár egy erősebb széllökés hatására is kidőlhetnek. Mire kell figyelni túrázás vagy sátorozás közben, és hogyan lehet felismerni a veszélyes fákat?

A veszélyt tovább növeli, hogy a fa állapotát nem mindig lehet a lombkorona vagy a törzs alapján megítélni. Előfordulhat, hogy kívülről még viszonylag épnek tűnik, miközben a gyökérzet már részben elhalt, a törzs belseje pedig korhadásnak indult.