Nem a valóság számít, hanem az, hogy ki mondja

Van egy nyílt titok, amiről kevesen mernek beszélni.

Létezik ma egy olyan politikai réteg, amelyről a tények úgy fordulnak le, mint fagyott húsról az életlen kés. Nem azért, mert nem jutnak el hozzájuk az információk, hanem mert az évek alatt egy olyan vastag világnézeti páncélt hegesztettek maguk köré, amit már a valóság sem képes átütni.

Náluk a világ legbonyolultabb egyenletének is ugyanaz a megoldása: minden Orbán Viktor hibája. Ha esik az eső, ő tehet róla. Ha hétágra süt a nap, akkor klímapusztító. Kifutott a tej? Eltört a gyerek biciklije? A válasz mindig ugyanaz a beakadt lemez. Lássuk be végre: aki a világ minden politikai és gazdasági kérdésére csak annyit tud kinyögni, hogy „Orbán”, az egyszerűen primitív. Olyan ez, mint az a kontár kőműves, aki a csavart is kalapáccsal veri be, mert más szerszámot nem ismer.

És pontosan ez a legnagyobb probléma. A baj nem a tájékozatlanság, hanem az, amikor a tájékozatlanság gőggel párosul. Amikor valaki már nem az igazságot keresi, hanem kizárólag azokat a morzsákat hajlandó felcsipegetni, amiket a saját politikai törzse szór elé.

Innen már csak egyetlen lépés a rágalom normalizálása. Aztán a másik ember zsigeri lenézése. Aztán annak erkölcsi alsóbbrendűként való kezelése, aki mást merészel gondolni.

Évek alatt felgyülemlett bennük egy olyan mély, megemésztetlen frusztráció, amelyben a puszta gyűlölet lett a mindennapi üzemanyag. Ma már nem kell érvelni, elég címkézni. Nem kell cáfolni, elég rágalmazni. Mint egy hisztis gyerek a boltban, aki a földön fetrengve visít – nem érdekli a valóság, nem akarja megérteni a másikat, csak be akarja tuszkolni a megfelelő politikai skatulyába.

És itt jön az igazán kényelmetlen kérdés.

Hogyan mentsük ki ebből a szellemi mocsárból azokat, akik valójában nem hitványak, nem fanatikusak, csak egyszerűen foglyul ejtette őket a felépített történet? Mert ők vannak többen. Velük le lehet ülni egy kávéra. Őket meg lehet kérdezni, nekik meg lehet mutatni a tényeket. Ők még képesek egy nagy levegőt venni, és azt mondani: „Ebben bizony tévedtem.”