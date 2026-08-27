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Ámulatba ejtő lovasprodukcióval idézték meg a magyar múltat Szilvásváradon

Az esemény, az első része volt a karitatív kezdeményezésnek.

  • Radar
  • 51 perce
  • Forrás: HírTV
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Különleges élmény várta a lovassport és a hagyományőrzés szerelmeseit Szilvásváradon. A Lipicai Nemzetközi Lovasgála egyedülálló esti produkcióval idézte meg a magyar lovaskultúra évszázados hagyományait. A gála része a Lipicai Mosolyprogramnak is, amely hátrányos helyzetű és állami gondozásban élő gyermekek számára nyújt lovas élményeket.

Szilvásvárad nem csupán a lipicai fajta jelképe, hanem az egész hazai lovas közösség egyik legfontosabb találkozási helye. Sok éves hagyomány már, hogy augusztus 20-a környékén egy nemzetközi lovas gálával tisztelegnek a hagyományok és a lovak szeretete előtt.

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad egy új karitatív programot indít „Lipicai Mosolyprogram” címmel, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű és állami gondozásban élő gyermekek számára ingyenesen tegye elérhetővé a lovak világának különleges élményét.

 

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