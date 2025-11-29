Gulyás Gergely a Vezércikk Caféban: a Tisza Párt megszorításokra készül

A politikai tisztánlátás jegyében Gulyás Gergely a Vezércikk Caféban elemezte a helyzetet, ahol éles kritikával illette a Tisza Párt terveit, különös tekintettel annak brutális megszorító csomagjáról szóló hírekre. A miniszter kitért Magyar Péter jelöltjeire is, de a fő hangsúly a stabilitáson volt, hiszen a rezsicsökkentés fenntartása a kormány prioritása. Kiemelte, hogy a rezsicsökkentés eredményeinek megvédéséhez szükséges energia garantált, és leszögezte: Magyarország nem a háborút akarja pénzelni, hanem a békét.