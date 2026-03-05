Nem ez az első eset: Dunda György és Gulyás Áron a korábbi ukrán katonai fenyegetésekről

A kijevi agresszió nem új jelenség, hiszen ukrán katonai vezetők korábban is fenyegették már meg hazánkat fegyveres beavatkozással. A frontvonal közelségét és a helyiek félelmeit jól mutatja, ha kapcsoljuk Dunda Györgyöt, a csatorna Kárpátaljai tudósítóját. Hogy a múltban a zsarolás pontosan hogyan és milyen módon, erről a stúdióban Gulyás Áron, a Hír TV külpolitikai szerkesztője számolt be. A kardcsörtető elit a hálátlanság iskolapéldáját mutatja be a békepárti magyar kormánnyal szemben.