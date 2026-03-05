NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Nem ez az első eset: Dunda György és Gulyás Áron a korábbi ukrán katonai fenyegetésekről

A kijevi diplomáciai terror nem új keletű: a szomszédos ország elitje évek óta fizikai és fegyveres agresszióval próbálja megfélemlíteni hazánkat. Miközben Kárpátalján a túlélés a tét, az ukrán tábornokok hálátlan zsarolóként viselkednek az európai jótevőkkel szemben. A Hír TV tudósítóinak elemzéséből kiderül, hogy a jelenlegi életveszélyes kijevi kardcsörtetés egy jól felépített, magyarellenes stratégia része.

  • 2026. március 05., csütörtök 19:45
A kijevi agresszió nem új jelenség, hiszen ukrán katonai vezetők korábban is fenyegették már meg hazánkat fegyveres beavatkozással. A frontvonal közelségét és a helyiek félelmeit jól mutatja, ha kapcsoljuk Dunda Györgyöt, a csatorna Kárpátaljai tudósítóját. Hogy a múltban a zsarolás pontosan hogyan és milyen módon, erről a stúdióban Gulyás Áron, a Hír TV külpolitikai szerkesztője számolt be. A kardcsörtető elit a hálátlanság iskolapéldáját mutatja be a békepárti magyar kormánnyal szemben.

 

