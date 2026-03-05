Kijevi maffiamódszerek a gázszámlánk ellen: A magyar rezsivédelem nem alku tárgya!

Magyarország nem enged az erőszaknak: Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány minden politikai és pénzügyi eszközt bevet az ukrán olajblokád letörésére. A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a Kijev részéről érkező életveszélyes fenyegetések sem tántoríthatják el a hazai rezsicsökkentés védelmétől. A tranzit biztosítása ugyanis nem jótékonyság, hanem szigorú uniós kötelesség.
A nemzeti szuverenitás elleni legdurvább támadás az ukrán olajblokád, amelyet Kijev zsarolásként vet be hazánk ellen. Orbán Viktor azonban világossá tette: életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet eltántorítani a kormányt. A tét ugyanis a magyar családok védelme. Az ukránoknak az uniós szerződések alapján kötelességük átengedni az orosz nyersanyagot a Barátság kőolajvezeték tranzitján. Hazánk a béke pártján áll, de minden lehetséges politikai eszközt bevet, hogy letörje az agressziót.
